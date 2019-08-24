عاجل.. برشلونة يقدم عرضه الرسمي الأخير من أجل ضم نيمار

يواصل نادي برشلونة الإسباني مساعيه بكل قوة، من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.





وبحسب ما ذكره الصحفي الشهير "سيرجي فونت" من Baeça Tv وصحيفة ABC الإسبانية، فإن ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان صارا أقرب من أي وقت مضى للأتفاق من أجل حسم صفقة نيمار.



