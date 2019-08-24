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عاجل.. برشلونة يقدم عرضه الرسمي الأخير من أجل ضم نيمار

السبت 24/أغسطس/2019 - 07:14 م
عاجل.. برشلونة يقدم عرضه الرسمي الأخير من أجل ضم نيمار
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عمر عبدالعزيز
 
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يواصل نادي برشلونة الإسباني مساعيه بكل قوة، من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكره الصحفي الشهير "سيرجي فونت" من Baeça Tv وصحيفة ABC الإسبانية، فإن ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان صارا أقرب من أي وقت مضى للأتفاق من أجل حسم صفقة نيمار. 

وكشف سيرجي فونت أن نادي برشلونة قدم عرضه الأخير لأجل نيمار، وهو إعارة مدفوعة بالإصافة إلى خيار شراء مقابل 120 مليون يورو تدفع عام 2020 وصيغة اخرى 170 مع خيار ملزم 2021.
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