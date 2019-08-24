يلا شوت NoW PluS مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر koooragoal يوتيوب رابط سريع ماتش ليفربول GOAL Liverpool 1-0

يقدم موقع "الفجر الرياضي" خدمة بث مباشر KORA ONLINE لمباريات الدوري الإنجليزي، حيث يستضيف ملعب "أنفيلد" مباراة ليفربول (MO SALAH) ضد أرسنال اليوم السبت 23 – 8 – 2019، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.





وتنطلق مباراة ليفربول وأرسنال KOR STAR في تمام الساعة 6:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، و7:30 بتوقيت مكة المكرمة اليوم السبت الموافق 23 أغسطس لعام 2019، حيث يسعي نادي ليفربول لمواصلة إنتصاراته للإنفراد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، شاهد بث مباشر LIVE.





تذاع مباراة ليفربول ضد أرسنال في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة عبر قنوات بي إن سبورتس HD 2 بتعليق عربي مميز (عصام الشوالي – علي محمد علي)، وبجودة فائقة، تابعوا مباراة محمد صلاح اليوم علي رابط الأسطورة HD.





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