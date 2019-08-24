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الديهي: مشاركة مصر بقمة الدول السبع يعكس مكانتها الدولية

السبت 24/أغسطس/2019 - 07:16 م
الديهي: مشاركة مصر بقمة الدول السبع يعكس مكانتها الدولية
صورة من اللقاء
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كساب أحمد
 
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تم دعوتها من الدولة المنظمة لقمة دول السبع للمشاركة في القمة، بدعوى من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن مصر ليست عضو في مجموعة السبعة، ولكن بثقلها وما أنجزته خلال الفترة الماضية على كافة المستويات تجعل من استضافة مصر أمر طبيعي، وتمثل نقلة نوعية لما وصلت إليه مصر من مكانة دولية، وتجعل من مصر دولة لها كلمة مسموعة دوليًا.

وتابع "الديهي"، أن الرئيس السيسي سيكون له لقاءات مع عدد من رؤساء وزعماء الدول الحاضرين بالقمة، وسيلقي كلمة مهمة للغاية ومرتقبة، ممثلًا للقارة الإفريقية كرئيس للاتحاد الإفريقي، وهو يحمل ملفين وهم إطلاق منطقة التجارة الحرة لأول مرة والذي كان حلم تحول لحقيقة، وإعادة تقييم الاتحاد الافريقي وضمان تحقيق التنمية المستدامة 2063.

وأكد "الديهي"، أن مصر عادت بخطي ثابتة للحضن الإفريقي من خلال فعاليات متعددة.
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المزيد عن: نشأت الديهي مصر قمة السبع الصناعية الكبرى قمة الدول السبع
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