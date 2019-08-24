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نشأت الديهي: عبور خط "بارليف" السبب الرئيسي لتكوين قمة الدول السبع

السبت 24/أغسطس/2019 - 07:15 م
نشأت الديهي: عبور خط بارليف السبب الرئيسي لتكوين قمة الدول السبع
صورة من اللقاء
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كساب أحمد
 
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن اتخاذ العرب قرار استخدام سلاح النفط والبترول عام 1973 وضع الغرب في حالة رعب وهلع ومن هنا نشأت فكرة كيف يمكن مواجهة العرب وسلاح البترول، وكان رأس الحربة رئيس فرنسا، والذي التقي برؤساء 4 دول واتفقوا على ضرورة تشكيل حلف لمواجهة العرب وكان ذلك بانطلاق هذه القمة، وتحولت بعد ذلك لقمة دول السبع وهما كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن العبور المصري لخط بارليف في حرب أكتوبر 1973 هو السبب الرئيسي لتكوين قمة الدول السبع.

وتابع "الديهي"، أن "ترامب" تحدث عن هذه القمة قائلًا: "إدارة العالم ليست سهلة، حيث يرى أن هذه الدول السبع هم من يديروا العالم".

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