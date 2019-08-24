خالد الجندي: كافة العيادات النفسية ستغلق أبوابها في هذه الحالة

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قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن كافة العيادات النفسية ستغلق أبوابها إذا أنشغل المسلمون في الصلاة، متابعًا: "الصلاة علاج نفسي، وتعمل على الارتقاء بالنفوس، وتقيد الغرائز".



وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن الصلاة هي العبادة المتكررة 5 مرات، وهذا دلالة على أنها مطلوبة، معقبًا:" الصيام لا يطلب إلا مرة واحدة في العام، والحج مرة واحدة في العمر، والزكاة مرة واحدة في العام، لكن الصلاة هي العبادة الوحيدة التي تتكرر في اليوم 5 مرات، ولا تسقط عند الدين أو الضيق أو الهم أو الفقر أو المرض".



ولفت إلى أن الصلاة لا تسقط إلا عن المرأة في فترة الحيض فقط، ولا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة الحائض ولا يصلي، معقبًا: "الصلاة هي الشيء الوحيد الذي يفصل بين الكفر والإيمان بالله عز وجل".



