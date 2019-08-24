توخيل يفضح نوايا إدارة باريس سان جيرمان.. ويكشف المصير النهائي لنيمار
السبت 24/أغسطس/2019 - 07:08 م
عمر عبدالعزيز
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أكد توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، أن لاعبه البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا في حالة جيدة، ويبدو وكأنه أسبوع جيد حيث أن موقف النادي واضح، وإذا كان وضع نيمار غير واضح، فلن يستطيع اللعب.
وخلال مؤتمر صحفي، قال توخيل: "أعيد وأكرر نيمار جاهز لكنه لن يلعب حتى يحل مشاكله مع النادي".
وأضاف: "هل نيمار سيبقى؟ يمكن أن تطرح هذا السؤال على ليوناردو أنا أدرب اللاعبين ولست في الإدارة".
وأكمل: "وضع نيمار مقلق ولا يساعد أحد ، الجميع معتاد على هذا النوع من المواقف المحيطة بـ نيمار، حدث هذا الشيء نفسه عندما اصيب، انه امر طبيعي مع أكبر النجوم".
واختتم: "في كل مؤتمر قبل او بعد المباريات اصبح الحديث هو نفسه عن نيمار، ولكن هذا ليس أفضل وضع للنادي، وهذا أمر واضح".
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