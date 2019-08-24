LiveStream: مشاهدة مباراة آرسنال وليفربول بث مباشر Premier League Gameweek 3 تابع لايف مباراة ARSENAL Vs LIVERPOOL

يقدم موقع "الفجر الرياضي" خدمة بث مباشر KORA ONLINE لمباريات الدوري الإنجليزي، حيث يستضيف ملعب "أنفيلد" مباراة ليفربول (MO SALAH) ضد أرسنال اليوم السبت 23 – 8 – 2019، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.









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كورة لايف مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر ، ليفربول وأرسنال، يلا شوت ليفربول وأرسنال، ليفربول ضد أرسنال كورة ستار، منتخب ليفربول بث مباشر، من المقرر أن يكون توقيت مباراة ليفربول وأرسنال اليوم السبت الموافق 24-8-2019 في إطار الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي لكرة القدم في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي على ملعب الأنفيلد معقل فريق الريدز ووسط جماهيره في خطورة جديدة نحو حصد نقاط اللقاء.







