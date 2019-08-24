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طارق فهمي: لهذا السبب تشارك مصر في القمم الاقتصادية الكبري

السبت 24/أغسطس/2019 - 07:08 م
طارق فهمي: لهذا السبب تشارك مصر في القمم الاقتصادية الكبري
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
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داليا الحسين
 
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توقع الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، عودة روسيا إلى مجموعة السبعة خلال القمة الحالية المقرر عقدها في مدينة "بياريتز" الفرنسية.

وقال "فهمي"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء السبت أن مصر تشارك في القمم الاقتصادية الكبرى؛ لأنها دولة محورية في إقليم الشرق الأوسط ولديها استقرار سياسي الذي يقدم اقتصاديات.

وأضاف أن مصر توفر فرص استثمارية كبيرة خاصة بعد عملية الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن الاشادات الدولية بالإصلاح الاقتصادي المصري ترجم إلي شهادات عالمية.

هذا وقد وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، إلى مدينة "بياريتز" الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتتناول قمة الدول السبع هذا العام عددًا من الموضوعات، بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلًا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.
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