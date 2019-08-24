خالد الجندي: الذي لا يصلي ليس له علاقة بالله حتى وإن حج أو صام
السبت 24/أغسطس/2019 - 07:08 م
كساب أحمد
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قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن المسلم الذي لا يصلي لا علاقة له بالله، حتى وإن قام بأداء فريضة الحج، أو صيام رمضان، أو أداء الذكاة.
وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، والله عز وجل لا يقبل من العبد أي أعمال إذا لم يكن يصلي، لذلك قرن الله عدم الصلاة، بعدم التصديق بالذات الإلهية، وهذا واضح في قوله تعالى:" فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ".
وأضاف أن الله قام بإعداد وادي في جهنم، يسمى بوادي ويل، وهذا واضح في قوله تعالى:" فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ".
وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، والله عز وجل لا يقبل من العبد أي أعمال إذا لم يكن يصلي، لذلك قرن الله عدم الصلاة، بعدم التصديق بالذات الإلهية، وهذا واضح في قوله تعالى:" فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ".
وأضاف أن الله قام بإعداد وادي في جهنم، يسمى بوادي ويل، وهذا واضح في قوله تعالى:" فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ".
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