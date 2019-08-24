رابط beIN SHoot مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال| يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول| koralive رابط سريع ماتش ليفربول جولsalah

مشاهدة مباراة ليفربول ضد آرسنال بث مباشر kora star، للاستمتاع عبر كورة أون لاين، عندما يستضيف ملعب “آنفيلد”، المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ونظيره آرسنال، في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.





وتنطلق المبارة بينهما في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 beIN SPORTS HD، شاهد المباراة بث مباشر كورة اون لاين kora online.





مشاهدة مباراة ليفربول ضد آرسنال حصريًا KORA GOAL، ومن المتوقع أن يبدأ الريدز المباراة بتشكيل مكون من:





في حراسة المرمي: أدريان

في الدفاع: روبرتسون، فان دايك، جوميز، أرنولد

في الوسط: فاينالدوم، هيندرسون، تشامبرلين

في الهجوم: ساديو ماني، فيرمينيو، محمد صلاح.





ويفتقد ليفربول لخدمات حارسه الدولي البرازيلي أليسون بيكر، بعد إصابته في عضلة السمانة في مباراة فريقه أمام نوريتش سيتي بالجولة الأولى بالبريميرليج، يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS.





بينما يتسلح يورجن كلوب، المدير الفني للريدز بخط دفاعه بقيادة الدولي الهولندي فان دايك، بث مباشر للمباراة عبر COOLKORA.





يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ضد آرسنال بث مباشر kora live، ويذكر أن الريدز احتل المركز الثاني في الموسم الماضي متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن حامل اللقب مانشستر سيتي.



