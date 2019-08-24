ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

المطرب محمد الطوخي يتعرض للنصب في البحرين من أحد الفنادق

السبت 24/أغسطس/2019 - 05:58 م
المطرب محمد الطوخي يتعرض للنصب في البحرين من أحد الفنادق
محمد الطوخي
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
تعرض المطرب محمد الطوخي، وفرقته الموسيقية لعملية نصب من قبل إدارة أحد الفنادق الكبرى بالبحرين، وذلك بعد أن تم التعاقد معه على إحياء عدة حفلات غنائية خلال شهر رمضان وأيام العيد، ثم تجديد التعاقد معه لمدة ثلاثة شهور أخرى للغناء باحدى قاعات الفندق، وبعدها أخلت إدارة الفندق ببنود التعاقد وامتنعت عن سداد مستحقات الفرقة الموسيقية.

ومن جانبه قام الطوخي بمطالبة الاارة بضرورة دفع المستحقات فقام صاحب الفندق بالتعدي عليه وعلى أفراد الفرقة الموسيقية وتم تحرير محضر رقم 1716 بمركز شرطة سماهيج بالبحرين ، ويستغيث بمعالي السيد / زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة ، والسيد / هشام الساكن مدير هيئة المرافق والخدمات السياحية ، بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك الأمر حيث أن إدارة الفندق لا زالت تمتنع عن إعطائهم مستحقاتهم المالية و أنهم حالياً يقومون بالسكن بأحد الفنادق علي نفقتهم الخاصة حتي الإنتهاء من أخذ مستحقاتهم بالرغم من تقدمهم بشكوي بوزارة السياحة ولكن إدارة الفندق لم تمتثل لأي قوانين أو إتفاقات .

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن حفلات الغناء بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
-
x
17:50
-
الشباب
الفيصلي
-
x
18:10
-
الفيحاء
الوحدة
-
x
19:50
-
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
2
x
13:30
3
تشيلسي
مانشستر يونايتد
0
x
16:00
1
كريستال بالاس
واتفورد
1
x
16:00
1
وست هام يونايتد
ليفربول
-
x
18:30
-
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
19:00
-
بلد الوليد
سيلتا فيغو
-
x
21:00
-
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
-
x
20:00
-
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
-
x
21:00
-
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
-
x
18:00
-
يوفنتوس
فيورنتينا
-
x
20:45
-
نابولي