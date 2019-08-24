المطرب محمد الطوخي يتعرض للنصب في البحرين من أحد الفنادق

تعرض المطرب محمد الطوخي، وفرقته الموسيقية لعملية نصب من قبل إدارة أحد الفنادق الكبرى بالبحرين، وذلك بعد أن تم التعاقد معه على إحياء عدة حفلات غنائية خلال شهر رمضان وأيام العيد، ثم تجديد التعاقد معه لمدة ثلاثة شهور أخرى للغناء باحدى قاعات الفندق، وبعدها أخلت إدارة الفندق ببنود التعاقد وامتنعت عن سداد مستحقات الفرقة الموسيقية.





ومن جانبه قام الطوخي بمطالبة الاارة بضرورة دفع المستحقات فقام صاحب الفندق بالتعدي عليه وعلى أفراد الفرقة الموسيقية وتم تحرير محضر رقم 1716 بمركز شرطة سماهيج بالبحرين ، ويستغيث بمعالي السيد / زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة ، والسيد / هشام الساكن مدير هيئة المرافق والخدمات السياحية ، بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك الأمر حيث أن إدارة الفندق لا زالت تمتنع عن إعطائهم مستحقاتهم المالية و أنهم حالياً يقومون بالسكن بأحد الفنادق علي نفقتهم الخاصة حتي الإنتهاء من أخذ مستحقاتهم بالرغم من تقدمهم بشكوي بوزارة السياحة ولكن إدارة الفندق لم تمتثل لأي قوانين أو إتفاقات .



