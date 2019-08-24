كورة لايف liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش ليفربول (جول) YALLA PLUS جول match

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تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال كالتالي :-

فى حراسة المرمى: ادريان

فى الدفاع: روبرتسون وفان ديك وماتيب وارنولد

خط الوسط: ميلنر وفينالدوم وتشامبرلين

الهجوم: ماني وفيرمينو وصلاح





أما تشكيل آرسنال فمن المتوقع أن يكون كالتالي :-

حراسة المرمى: لينو

الدفاع: مونريال ولويز وسوكراتيس ونيلز

خط الوسط: جاندوزي وويلوك وأوباميانج

الهجوم: سيبالوس ونيلسون ولاكازيت





ستقوم قناة BeIN SPORTS HD 2AR ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ليفربول وآرسنال عبر موقع الفجر الرياضي وbeIN SPORTS HD 2 AR

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