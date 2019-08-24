غدًا الأحد عودة رائعة لـ"سيرة حب" بتوقيع المخرج الكبير عادل عبده

تستقبل خشبة مسرح البالون، مجددا عرض مسرحي وصفة متابعوه خلال الموسم الماضي بأنه حالة فنية فريدة من طراز رفيع وقوبل بردود أفعال جعلته من الأعمال الفنية الوطنية التي ترصد حقبه فنية هامه وتقدم أهرامات إبداعية من تاريخ مصر، قطعة الماظ حره من روح الوطن.





وضعت العرض في صدارة إنتاجات المسرح المصري خلال العقود الثلاث الماضية ويستقبله جماهير وعشاق أبوالفنون مجانًا في تمام السادسة مساء غدًا الأحد والاثنين بأسبقية الحضور.





حيث تشارك رائعة العرض المسرحي الغنائي الإستعراضي "سيرة حب"، ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري تحت رعاية أ.د إيناس عبدالدايم وزيرالثقافة وإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي وبرئاسة د عادل عبده رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.



