غدًا الأحد عودة رائعة لـ"سيرة حب" بتوقيع المخرج الكبير عادل عبده
السبت 24/أغسطس/2019 - 05:52 م
الفجر الفني
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تستقبل خشبة مسرح البالون، مجددا عرض مسرحي وصفة متابعوه خلال الموسم الماضي بأنه حالة فنية فريدة من طراز رفيع وقوبل بردود أفعال جعلته من الأعمال الفنية الوطنية التي ترصد حقبه فنية هامه وتقدم أهرامات إبداعية من تاريخ مصر، قطعة الماظ حره من روح الوطن.
وضعت العرض في صدارة إنتاجات المسرح المصري خلال العقود الثلاث الماضية ويستقبله جماهير وعشاق أبوالفنون مجانًا في تمام السادسة مساء غدًا الأحد والاثنين بأسبقية الحضور.
حيث تشارك رائعة العرض المسرحي الغنائي الإستعراضي "سيرة حب"، ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري تحت رعاية أ.د إيناس عبدالدايم وزيرالثقافة وإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي وبرئاسة د عادل عبده رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.
حيث يستأنف نجوم وصناع العرض استقبال جماهير المسرح للموسم الثاني بعد النجاح النقدي والجماهيري وردود الأفعال الإعلامية والفنية داخل الأوساط التي حرصت علي متابعة العرض في موسمه الأول واحدثت حراكا غير مسبوق"، ترصد "سيرة حب"، محطات من حياة الموسيقار الكبير بليغ حمدي وتستدعي عدة رموز وأهرامات أثرت الحياة الفنية بينها موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم والشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي والفنانة وردة والفنان عبدالحليم حافظ والفنان محمد رشدي والنقشبندي وعدوية.
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