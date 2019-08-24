إيهاب فهمي ينسحب من المنافسة بالمهرجان القومي للمسرح

انسحب الفنان إيهاب فهمي من التسابق ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح.





الإنسحاب جاء نتيجة مشاركته في المسابقة الاولي بمسرحية "سيرة حب" وذلك لكونه مديرا المسرح الكوميدي حتي لا يتسبب في الإحراج لأي جهة ولإتاحة الفرصة لزملائه المشاركين في المهرجان.





تصدر الفنان توفيق عبد الحميد، محرك البحث جوجل بعد ساعات من تكريمه بمهرجان المسرح القومي، حيث يعد توفيق عبد الحميد من الفنانين القلائل التي تشعرك بنجوم زمن الفن الجميل لبساطته، وفي هذا التقرير نرصد مجموعة من المعلومات عن صاحب مسرحية رجل القلعة .



