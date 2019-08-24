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ارتفاع دين تركيا الخارجي قصير المدى بنحو 5%

السبت 24/أغسطس/2019 - 05:49 م
ارتفاع دين تركيا الخارجي قصير المدى بنحو 5%
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وكالات
 
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تشير بيانات البنك المركزي التركي الخاصة بالدين الخارجي القصير المدى إلى ارتفاع الديون الخارجية القصيرة المدى بنهاية يونيو 2019 بنحو 5% مقارنة مع نهاية 2018، إلى حوالي 122.9 مليار دولار، وفق ما ذكرت صحيفة زمان التركية، أمس الجمعة.

ووفقاً لموقع "24" ارتفعت الديون الخارجية القصيرة المدى للقطاع العام، التي يتشكل أكملها من البنوك الحكومية، بنحو 4.1% مقارنة بنهاية العام السابق لتسجل 23.4 مليار دولار، كما ارتفعت الديون الخارجية القصيرة المدى للقطاع الخاص بنحو 5% لتسجل 93 مليار دولار.

وبلغت الديون القصيرة المدى للدائنين الرسميين 818 مليون دولار، في نهاية 2018.

ومن جهة أخرى بلغت ديون تركيا الخارجية قصيرة المدى، واجبة السداد قبل عام أو أقل بصرف النظر عن مدتها الأصلية نحو 179.7 مليار دولار، بينها 20.8 مليار دولار من ديون البنوك التركية والقطاع الخاص.
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