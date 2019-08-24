يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش ريال مدريد REAL TV

تنطلق مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم السبت 24 أغسطس 2019 في الخامسة مساءً على استاد سانتياجو برنابيو معقل الملكي.

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من المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد كالتالي :-

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ألفارو أودريوزولا - رافاييل فاران - سيرجيو راموس - مارسيلو

خط الوسط: كاسيميرو - لوكا مودريتش- توني كروس - إيسكو

خط الهجوم: إدين هازارد - كريم بنزيما

ستقوم قناة BeIN SPORTS HD3 AR ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة و عبر موقع الفجر الرياضي وbeIN SPORTS HD 3AR

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