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يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش ريال مدريد REAL TV

السبت 24/أغسطس/2019 - 05:48 م
يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش ريال مدريد REAL TV
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الفجر الرياضي
 
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تنطلق مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم السبت 24 أغسطس 2019 في الخامسة مساءً على استاد سانتياجو برنابيو معقل الملكي.

يمكنكم مشاهدة المباراة على يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر بدون تقطيع في الدوري الإسباني، يلا كورة تابع ماتش ريال مدريد وبلد الوليد بجودة عالية في الدوري الإسباني، YALLAHO SHOOT بلس مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم KORA LIVE جودة عالية الآن. تنطلق مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في تمام الساعة السابعة بتوقيت مص والثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية والتاسعة بتوقيت الإمارات وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة BEIN SPORTS HD3

من المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد كالتالي :-

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ألفارو أودريوزولا - رافاييل فاران - سيرجيو راموس - مارسيلو

خط الوسط: كاسيميرو - لوكا مودريتش- توني كروس - إيسكو

خط الهجوم: إدين هازارد - كريم بنزيما

ستقوم قناة BeIN SPORTS HD3 AR ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة و عبر موقع الفجر الرياضي وbeIN SPORTS HD 3AR

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