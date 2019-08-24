مشاهدة مباراة ليفربول ليفربول وأرسنال بث مباشر Liverpool vs arsenal (تغطية مباشرة) منقول عبر قناة beIN SPORTS اونلاين

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمشاهدة مباراة ليفربول امام آرسنال yalla shoot يلاشوت، على ملعب آنفيلد، في مباراة قوية كورة اون لاين kora online يوم السبت القادم الموافق، 24 أغسطس 2019 تأتي المباراة في منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة التي جمعتهما على ملعب سانت ميريز بالجولة الثانية للدوري الإنجليزي youtube live يوتيوب لايف.









التشكيل المتوقع لليرفربول امام ارسنال koea live

فى حراسة المرمي: أدريان.

فى الدفاع : آندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، ترينت- أليكساندر آرنولد.

فى خط الوسط :جيمس ميلنر، تشامبرلين، فينالدوم.

فى الهجوم : ساديو ماني، روبرتو فيرمينو، محمد صلاح.





بدأت المباراة بقوة بين الفريقين، الريدز حاول إحراز هدف مبكر كورة لايف kora live ولكن دفاعات ساوثهامبتون حرمت صلاح ورفقاؤه من زيارة الشباك مبكرًا واستطاع ساديو ماني تسجيل الهدف الأول لليفربول قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول yalla shoot يلا شوت حاول ساوثهامبتون إدراك هدف التعادل والعودة مرة أخري إلى المباراة، ولكن فشل ونجح فيرمينيو في إحراز الهدف الثاني للريدز كورة اون لاين kora on line.





