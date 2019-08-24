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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم السبت 24/8/2019

السبت 24/أغسطس/2019 - 06:00 م
نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم السبت 24/8/2019
الفجر الاقتصادي
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الفجر الاقتصادي
 
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية أخر أيام عيد الأضحي المبارك اليوم السبت 24/8/2019.

ارتفعت أسعار الذهب المحلي مرة أخري في الأسواق والصاغات خلال تعاملات اليوم السبت 24-8-2019 ، لتصعد بنحو 2 جنيه.
 
صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة الإسماعيلية، بتكلفة 338 مليون جنيه، لخدمة 203 آلاف نسمة.

صرح  عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم مرور لجنة من إدارة البيئة على عدد من المصانع بالمدينة، وذلك لأخذ عينات من مخلفات الصرف الصناعي لتلك المصانع للوقوف على مدى التزامها بالمعايير البيئية.

أكدت مصلحة الضرائب المصرية على أنه قد تلاحظ أن بعض المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67 ) لسنة 2016 تكتفي بتسجيل المركز الرئيسي للمنشأة.

أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى بنسبة 8.6 بالمائة على أساس سنوي بالنصف الأول من 2019.

يستعد جهاز حماية المستهلك لإطلاق مبادرة "حقك" لتخفيض زمن الإستجابة غدًا الأحد، يأتي ذلك في إطار إستراتيجية الدولة و توجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بشأن الاهتمام بمشكلات المواطنين والتفاعل معها.

رصدت دراسة أعدها مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحي، الأمين العام المساعد لشئون اللجان المتخصصة، دراسة حول مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة مجموعة السبع في فرنسا، المكاسب المصرية من المشاركة في قمة السبع.

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