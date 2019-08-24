يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر liverpool vs Arsenal رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة

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فى حراسة المرمي: أدريان.

فى الدفاع : آندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، ترينت- أليكساندر آرنولد.

فى خط الوسط :جيمس ميلنر، تشامبرلين، فينالدوم.

فى الهجوم : ساديو ماني، روبرتو فيرمينو، محمد صلاح.



