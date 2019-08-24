عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما للرئيس السيسي

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 421 لينك 2019، بتجديد تعيين عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن فى وظيفة أمين عام مجلس الوزراء، بدرجة نائب وزير لمدة عام اعتباراً من 8/9/2019.





سنوافيكم بالتفاصيل لاحقا..



