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عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما للرئيس السيسي

السبت 24/أغسطس/2019 - 05:42 م
عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما للرئيس السيسي
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
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نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 421 لينك 2019، بتجديد تعيين عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن فى وظيفة أمين عام مجلس الوزراء، بدرجة نائب وزير لمدة عام اعتباراً من 8/9/2019.

سنوافيكم بالتفاصيل لاحقا.. 
 

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