كابتن يوجه رسالة لأمانة الباحة حول طائرة تابعة لسلاح الجو السعودي

وجه الكابتن طيار عبدالله صالح الغامدي، رسالة إلى أمانة الباحة، بشأن طائرة تابعة لسلاح الجو السعودي تُركت مهملة في أحد ميادين المحافظة.

وأكد أنه قاد مثل هذه الطائرة حتى عام 1993، موضحًا أن لها تاريخا وذكريات في قلوب الطيارين بالقوات السعودية الجوية.

وتابع: "الطائرة تُركت بهذا الشكل المحزن في أحد الميادين بالباحة وأصبحت خردة وأصبح منظرها غير لائق بسبب عدم وضعها بمكان يليق بها".

وأشار إلى أن الطائرة تم العبث بها وأصبحت مكبا للنفايات، داعيًا أمانة الباحة بالتدخل ونقل الطائرة من مكانها، حفاظا عليها من العبث.