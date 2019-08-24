ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تشكيل آرسنال أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي| مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال liverpool vs arsenal

السبت 24/أغسطس/2019 - 05:37 م
تشكيل آرسنال أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي| مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال liverpool vs arsenal
Advertisements
طباعة
أحمد عصام
 
Advertisements
أعلن اوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ليفربول، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : لينو.

خط الدفاع : ماتليند نيلس - ديفيد لويز -سوكراتيس - مونريال.

خط الوسط : جندوزي - سيبايوس - تشاكا - ويلوك.

خط الهجوم : اوباميانج - بيبي.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
-
x
17:50
-
الشباب
الفيصلي
-
x
18:10
-
الفيحاء
الوحدة
-
x
19:50
-
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
2
x
13:30
3
تشيلسي
مانشستر يونايتد
0
x
16:00
1
كريستال بالاس
واتفورد
1
x
16:00
1
وست هام يونايتد
ليفربول
-
x
18:30
-
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
19:00
-
بلد الوليد
سيلتا فيغو
-
x
21:00
-
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
-
x
20:00
-
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
-
x
21:00
-
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
-
x
18:00
-
يوفنتوس
فيورنتينا
-
x
20:45
-
نابولي