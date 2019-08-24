تشكيل آرسنال أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي| مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال liverpool vs arsenal

أعلن اوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ليفربول، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : لينو.





خط الدفاع : ماتليند نيلس - ديفيد لويز -سوكراتيس - مونريال.





خط الوسط : جندوزي - سيبايوس - تشاكا - ويلوك.





خط الهجوم : اوباميانج - بيبي.



