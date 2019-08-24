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المصري يطلب ضم مدافع دجلة

السبت 24/أغسطس/2019 - 05:36 م
المصري يطلب ضم مدافع دجلة
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محمد الصو
 
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دخل مسؤولو نادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبيه، في مفاوضات جادة مع إدارة نادي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي، للحصول على خدمات خالد رضا مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.


ويأتي طلب مجلس المصري بالتعاقد مع اللاعب، بناءا على أوامر من الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، لتدعيم خط دفاعه خلال الموسم الجديد والمشاركة الإفريقية.


وحدد الفريق البورسعيدي، مبلغ 5 ملايين جنيها للتعاقد مع اللاعب، على أن يعقد جلسه مع مسؤولو دجلة، وحسم الصفقة بصفة رسمية.

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