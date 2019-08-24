مفاجأت في تشكيل ليفربول أمام آرسنال.. بث مباشر مباراة ليفربول... مشاهدة ليفربول وأرسنال مباشر الآن live
السبت 24/أغسطس/2019 - 05:35 م
أحمد عصام
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أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق أرسنال، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : أدريان.
خط الدفاع : ارنولد - فان دايك - ماتيب - روبرتسون.
خط الوسط : فابينهو - هندرسون - فينالدوم.
خط الهجوم : محمد صلاح - فيرمينيو - ماني.
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