ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مفاجأت في تشكيل ليفربول أمام آرسنال.. بث مباشر مباراة ليفربول... مشاهدة ليفربول وأرسنال مباشر الآن live

السبت 24/أغسطس/2019 - 05:35 م
مفاجأت في تشكيل ليفربول أمام آرسنال.. بث مباشر مباراة ليفربول... مشاهدة ليفربول وأرسنال مباشر الآن live
Advertisements
طباعة
أحمد عصام
 
Advertisements
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق أرسنال، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : أدريان.

خط الدفاع : ارنولد - فان دايك - ماتيب - روبرتسون.

خط الوسط : فابينهو - هندرسون - فينالدوم.

خط الهجوم : محمد صلاح - فيرمينيو - ماني.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
-
x
17:50
-
الشباب
الفيصلي
-
x
18:10
-
الفيحاء
الوحدة
-
x
19:50
-
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
2
x
13:30
3
تشيلسي
مانشستر يونايتد
0
x
16:00
1
كريستال بالاس
واتفورد
1
x
16:00
1
وست هام يونايتد
ليفربول
-
x
18:30
-
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
19:00
-
بلد الوليد
سيلتا فيغو
-
x
21:00
-
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
-
x
20:00
-
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
-
x
21:00
-
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
-
x
18:00
-
يوفنتوس
فيورنتينا
-
x
20:45
-
نابولي