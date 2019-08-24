اتحادة الكرة: سنناقش تسعيرة الدوري الجديد

أكد عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة خلال المؤتمر الأول لاتحاد الكرة الجديد المؤقت، بالجبلاية، أن مجلس الاتحاد الحالي، سيقوم بالاجتهاد في مسألة تسعيرة الدوري المصري، بعدما كان يباع بأسعار كبيرة، خاصة مباراة الأهلي والزمالك.





وقال: تسعيرة الدوري المصري لا تذكر، زمان كان التلفزيون بيشتري ماتشات الأهلي والزمالك مع بعض بسعر كبير جدا.



