الأهلي لـ"الفجر الرياضي" أخطرنا الجبلاية بملاعبنا بالموسم الجديد
السبت 24/أغسطس/2019 - 05:30 م
محمد الصو
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أكد مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، أنه تم الانتهاء من الاستقرار على الملاعب التي سيخوض الفريق عليها مبارياته بالموسم الجديد.
وأشار العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي في تصريحات خاصة اليوم "للفجر الرياضي"، أنه تم اختيار ملعب القاهرة أساسيا للفريق، فيما تم وضع ملعب السلام بديلا له.
وأضاف مرجان تعليقا على قرارات الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني، "نتمنى أن يكونوا على قدر المسؤولية، ونريد فقط تطبيق العدل على الجميع، والفار سيقنن مشاكل التحكيم".
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