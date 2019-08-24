وائل الفشني يتعاقد مع عمرو طنطاوي لأغنية "ريما"
السبت 24/أغسطس/2019 - 04:28 م
يارا أحمد
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تعاقد المطرب وائل الفشني، مع المنتج عمرو طنطاوي وذلك لتسجيل اغنية فيلم "ريما" والذي يتم تصويره خلال الفترة الحالية.
فيلم "ريما" هو فيلم اجتماعي تشويقي بطولة محمد ثروت، والطفلة ريم عبد القادر، فراس سعيد، هالة فاخر، إيهاب فهمي، مها نصار، علاء مرسي، احمد إمام، كلوديا، منى ثروت، ومن السعودية يوسف احمد وعبد العزيز جميل، أما البطولة النسائية فسيتم الإعلان عنها قريبا لتكون مفاجأة للجمهور بالإضافة الى ظهور خاص للنجمين: بيومي فؤاد واحمد فتحي، منتج فني مدحت لبيب، الإشراف على الإنتاج صلاح حسن وكمال علي السيد، تصوير أحمد عاشور، إنتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف أحمد أنور، ومن إخراج معتز حسام.
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