تعرف على تفاصيل دور نيكولا معوض في أولى تجاربه السينمائية المصرية
السبت 24/أغسطس/2019 - 04:23 م
يارا أحمد
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يستعد الفنان اللبناني نيكولا معوض للمُشاركة لأول مرة في السينما المصرية من خلال فيلم ماكو، وذلك بعد نجاحه في تقديم مجموعة من الأعمال الدرامية الناجحة على مدار السنوات الماضية، آخرها مسلسل طلعت روحي، الذي عُرض فبراير الماضي.
يجسد نيكولا في فيلم ماكو شخصية شريف ناهي كما يشاركه في بطولة الفيلم النجوم بسمة، والتركي مراد يلدريم، ناهد السباعي، سارة الشامي، عمرو وهبة، الفيلم تأليف أحمد حليم، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي، وحتي الآن لم يتم تحديد موعد عرضه.
تقع أغلب أحداث فيلم ماكو تحت المياه، وتدور حول ٨ أشخاص في رحلة مثيرة تحت مياه البحر الأحمر في مكان مليء بالذكريات، وهو مستوحى من قصة حقيقة عن العبارة سالم اكسبريس.
يذكر أن نيكولا قد بدأ تصوير أولى مشاهده في مسلسل بلا دليل الأسبوع الماضي للمخرجة منال الصيفي والمؤلفة أنجي علاء ومن إنتاج سينرجي، ويشارك النجم في بطولة المسلسل النجوم درّة، خالد سليم، حازم سمير، جمال عبد الناصر، أحمد خالد صالح، أكرم الشرقاوى، عمر الشناوي.
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