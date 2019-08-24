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عاجل.. قتلى وجرحى من قوات الحزام الأمني بكمين لعناصر القاعدة في المحفد بأبين

السبت 24/أغسطس/2019 - 04:21 م
عاجل.. قتلى وجرحى من قوات الحزام الأمني بكمين لعناصر القاعدة في المحفد بأبين
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وكالات
 
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سقط أكثر من ثلاثة بينهم قتلى من أفراد قوات الحزام الأمني، بكمين نصبته عناصر من تنظيم القاعدة في منطقة المعجلة بمديرية المحفد شرق محافظة أبين.

وقال صحف محلية، اليوم السبت، إن عناصر القاعدة نصبوا كمينا لأفراد الحزام الأمني، أثناء توجههم من محافظة أبين إلى شبوة، ما أدى إلى سقوط ثلاثة من جنوب الحزام.

وأوضحت، أن قوات تابعة للحزام الامني في منطقة الوضيع، توجهت لمساندة النخبة الشبوانية في عتق، وأثناء مرورهم إلى منطقة المعجلة، مدخل المحفد، تعرضوا لكمين مسلح من قبل القاعدة، ما أدى إلى سقوط ثلاثة ، تم إسعافهم إلى مستشفى مودية لتلقي الإسعافات الأولية، ثم تم نقلهم إلى عدن.

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