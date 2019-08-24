31 أغسطس.. مع انطلاق ثاني دوراته بصمة إبداع يكرم فؤاد المهندس ومدبولي وأبلة فضيلة
السبت 24/أغسطس/2019 - 04:19 م
يارا أحمد
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تنطلق الدورة الثانية من ملتقى وحفل "بصمة إبداع" بأحد فنادق القاهرة فى 31 أغسطس ، وسط حضور عدد من نجوم الفن والرياضة والإعلام، ‘والتي تهدف لتسليط الضوء على بناء جيل جديد مؤثر في المجتمع في مختلف المجالات و اهتمامها بالطفل في جميع مراحله العمرية والإبداعية .
وقد صرح دكتور محمد ابراهيم رئيس الملتقي أنه أولى اهتمامه بتخصيص هذه الدورة للاهتمام بجيل جديد يمتلك من الابداع ما يجعله يستحق ان تخرج موهبته إلى النور رافعا شعار "جيل قادر يعملها " مؤكدا على حرصه الشديد على مشاركة مؤسسات الدولة لهذا الحدث وذلك في إطار دعمهم المستمر واهتمامهم بكل المبدعين .
وأضاف ان الحفل يكرم كلا من فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي ‘وأبلة فضيلة كرموزا فنية أثرت في كل الأجيال , ومن المقرر أن يشهد الحفل العديد من المفاجآت .
جدير بالذكر أن الدورة الأولى من ملتقى بصمة إبداع انطلقت في شهر يناير الماضي وكرمت ذكرى الراحلين علاء ولي الدين والمشاعر صلاح جاهين .
الحفل يقام برعاية كلِّ من وزارة الشباب والرياضة ووازة الثقافة ومجلة علاء الدين من مؤسسة الأهرام ، وتقدمه الإعلامية هبة الأباصيرى، والتنظيم كريتيف والمستشار الإعلامى أميرة زايد .
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