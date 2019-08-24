عمرو الجنايني: انتهى زمن عدم انتظام مواعيد الدوري
السبت 24/أغسطس/2019 - 04:10 م
أحمد الهواري ومحمد جمال
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تحدث عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم عن انتظام مسابقة الدورى المصري، مؤكداً أن الدورى ستكون مواعيده معلومة منذ بدايته وحتى نهايته وأنها مسؤولية شخصية له.
وقال الجناينى: "عدم انتهاء مسابقة الدوري في وقت محدد كان ماضيًا وانتهى فسيتم تحديد موعد للبداية والنهاية وسأكون مسؤول عن ذلك".
وكان الدورى المصري خلال الموسم الماضي مر بالعديد من التأجيلات خلال المباريات مما اثار أزمات.
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