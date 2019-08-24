المديرية العامة للسجون تدشن مبادرتي طاقات الأمل وطاقات الفنون

دشنت المديرية العامة للسجون مبادرة طاقات الأمل والفنون وذلك بحفل أقيم بمقر إصلاحية الرياض. تمثل هذه المبادرة أحدث البرامج الإصلاحية في المديرية حيث تهدف طاقات الأمل إلى تدريب النزلاء لانتاج الشموع وتهيئة الإمكانيات اللازمة لذلك.

وتسعى مبادرة طاقات الفنون الى تدريب النزلاء على الفنون الجميلة والتي تتضمن الرسم والنحت والتمثيل والإخراج والتصوير.

كما أن هذه المبادرة ايضاً تفتح المجال للنزلاء للمشاركة في تعلم الفنون الشعبية والفلكلورات. حضر الحفل العميد د. أيوب بن نحيت مدير الإدارة العامة لتأهيل وتدريب السجناء والعقيد علي العمري مدير السجون بمنطقة الرياض وممثل حقوق الإنسان والنيابة العامة ومندوب إمارة الرياض ووزارة التعليم ومدير البلدية وجمعية تراحم .

كما حضر الحفل عدداً من أهالي النزلاء والاطفال.

واشتمل الحفل على أوبريت وطني ومسرحتين وفقرات غنائية شارك في إعدادها و ادائها النزلاء. كما اشتمل الحفل على أمسية شعرية للشاعران محمد السكرن وفهد الشهراني.

واختتم الحفل بتوزيع الدروع التذكارية وتناول وجبة العشاء. تأتي هذه المبادرة ضمن الخطة الاستراتيجية التي تعمل من خلالها المديرية العامة للسجون على توسيع نطاق البرامج الإصلاحية وتنوعها الهادفة إلى استثمار طاقات السجناء وتهيئتهم لفترة ما بعد انقضاء محكومياتهم، وتبني برامج متنوعة لدعم الموهوبين. كما انها تهدف الى تعزيز الثقة بنفوس النزلاء وتنمية الجوانب الإيجابية لديهم.