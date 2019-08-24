3 بدائل محتملة للمغربي وليد أزارو في الأهلي

حسم مسؤولو النادي الأهلي مصير المغربي وليد أزازو مهاجم الفريق الأحمر قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية وانطلاق الموسم الكروي الجديد.





وقرر النادي الأهلي السماح للمغربي وليد أزارو مهاجم الفريق بالرحيل في الفترة القادمة والبحث عن عرض خارجي رسمي خلال الفترة الحالية تمهيداً للعب لفريق أخر غير القلعة الحمراء.





وسافر المغربي وليد أزارو إلى المغرب في إجازة لمدة 5 أيام بالاتفاق مع إدارة النادي الأهلي للبحث عن عرض جديد وفريق أخر يلعب له غير المارد الأحمر.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز البدائل المحتملة للمغربي وليد أزارو في الأهلي.





موليكا





يعتبر جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي أبرز المرشحين لخلافة وليد أزارو في النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي خاصة في ظل وجود مفاوضات سابقة معه من قبل إدارة التعاقدات بالقلعة الحمراء.





وما يقف عائق أمام مفاوضات الأهلي مع موليكا هي طلبات نادي مازيمبي المالية التي تصل إلى 2.5 مليون يورو للاستغناء عن مهاجم الفريق للمارد الأحمر.





طه الخنيسي





يأتي طه الخينسي مهاجم الترجي التونسي في المرتبة الثانية في قائمة اهتمامات النادي الأهلي للتعاقد مع في فترة الانتقالات الصيفية الجاري بديلاً للمغربي وليد أزارو مهاجم القلعة الحمراء الذي باتت أيامه معدودة في الأهلي.

وقد يلجأ الأهلي لعقد صفقة تبادلية بين المغربي أزارو وطه الخينسي من أجل اتمام صفقة المهاجم الإفريقي السوبر.





تشونجا





أخر البدائل لخلافة المغربي وليد أزارو في النادي الأهلي ، هو الزامبي جاستن تشونجا، مهاجم أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقى.





ودخل الزامبى جاستن تشونجا، مهاجم أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى، حسابات النادى الأهلى للتعاقد معه فى موسم الانتقالات الصيفىة لتدعيم الهجوم الأحمر فى ظل قرار الأهلي بالاستغناء عن المغربى وليد أزارو.



