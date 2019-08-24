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الجنايني ردا على زملكاويته: أنا مصري وأعضاء الأهلي أصدقائي

السبت 24/أغسطس/2019 - 03:56 م
الجنايني ردا على زملكاويته: أنا مصري وأعضاء الأهلي أصدقائي
عمرو الجنايني
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أحمد الهواري ومحمد جمال
 
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رد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم على الانتقادات التى وجهت له على السوشيال ميديا.

 

وتحدث الجناينى خلال المؤتمر الصحفي المقام باتحاد الكرة، قائلاً: "متحاسبنيش على التهريج مع أصحابي، تعالي حاسبني على العمل الرسمي، قبل ما اكون زمالكاوي أنا مصري والأهلاوي أيضا، تعالي حاسبني على العدل وتطبيق اللوائح.

 

وتابع: "حساب الفيس بوك شخصي وهناك صفحات تنشر تصريحات على لساني وذلك غير صحيح، سألتزم بالحياد وعدم الكيل بمكيالين وتحاسبني على عدم الوقوف مع طرف علي حساب طرف مع، كامل احترامي وتقديري لكل جماهير مصر، نحن اليوم ندير الكرة المصرية.. محمد حسن حلمي كان رئيس اتحاد الكرة وكابتن صالح سليم أعطاه صوته الموضوع مش أهلي وزمالك، أعضاء مجلس الأهلي أصدقاء لي اكثر من أعضاء بالزمالك".

 

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المزيد عن: عمرو الجنايني الزمالك الاهلي اخبار الرياضة اليوم اتحاد الكرة
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