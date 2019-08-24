الجنايني: اختيار مدرب منتخب مصر على أسس علمية
السبت 24/أغسطس/2019 - 03:55 م
أحمد الهواري ومحمد جمال
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أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم أن هناك أكثر من مرشح لتدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة خاصة بعد حسم الأمر أن يكون المدير الفني وطنى.
وتحدث الجناينى خلال المؤتمر الصحفي المقام باتحاد الكرة، قائلاً :"المدير
الفني للمنتخب من اكثر الملفات سخونة خاصة انه سيتم تعيين مدير فني مصري هناك معايير
معينة وسيتم حسمه في أسرع ما يمكن ومازال لم نتحدث بسبب سفر محمد فضل لما أقول ميعاد
ألتزم به وفي أقرب وقت ممكن سنحسم الملف".
وأشار الجناينى أن اختيار المدرب سيكون على أسس علمية لقيادة منتخب مصر خلال
الفترة المقبلة.
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