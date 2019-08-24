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القبض على عاملة مساج بالغردقة بتهمة الجمع بين زوجين أحدهما رسمي والآخر عرفي

السبت 24/أغسطس/2019 - 03:59 م
القبض على عاملة مساج بالغردقة بتهمة الجمع بين زوجين أحدهما رسمي والآخر عرفي
ارشيفية
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محمد طه
 
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تمكن ضباط مباحث الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر، من القبض على عاملة "مساج" بالغردقة بتهمة الجمع بين زوجين أحدهما رسمي والآخر بعقد عرفي.

تلقى العميد محمد الدرديري، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، إخطارا من المقدم رامي الشيخ، رئيس مباحث الآداب، بتمكن الرائدان محمود عبدالوهاب، وخالد متولي، وكيلا مباحث الآداب، من ضبط عاملة مساج من محافظة الجيزة لجمعها بين زوجين أحدهما رسمي والآخر بعقد عرفي يعمل بأحد الملاهي الليلية.

واعترفت المتهمة بارتكابها الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة التي قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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