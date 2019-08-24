رسميًا.. استدعاء ريهام سعيد للتحقيق معها

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تستدعى لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي عضو المجلس، الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج صبايا على قناة النهار، وذلك فس تمام الثانية ظهر من غد الأحد؛ للتحقيق معها بشأن الشكوى المُقدمة من المجلس القومى للمرأة ضدها.





وقال جمال شوقى إن اللجنة فحصت خلال اجتماعها الطارئ اليوم، الشكوى المقدمة من المجلس القومي للمرأة ضد ريهام سعيد، مؤكدًا أن المجلس يستمع غدًة للممثل القانوني لقناة الحياة وريهام سعيد.



وكانت قررت نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية، تقديم بلاغ للنائب العام المستشار نبيل الصادق، ضدها؛ وذلك لممارستها نشاطًا إعلاميًا بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة، والمقررة طبقًا للقانون 93 لسنة 2016، وذلك بعد التأكد من أنها ليست مُقيدة بجداول قيد النقابة، ولم تحصل على تصريح مؤقت لمزاولة المهنة.





كما أعلنت النقابة وقف الإعلامية ريهام سعيد، عن ممارسة النشاط الإعلامي، وذلك لحين توفيق أوضاعها مع النقابة، طبقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين.





وكانت أعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة، أمس، عن قرار مجلس الإدارة، بوقف برنامج صبايا ومُقدمة البرنامج ريهام سعيد، وذلك على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرًا.





وقالت القناة في بيان سابق لها، إن هذا الإيقاف يستمر إلى حين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام معها، ويتم إعلان موقف البرنامج وفقًا لما ينتهي له الأمر.