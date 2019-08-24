رسميا.. تأجيل تطبيق تقنية الفيديو إلى الدور الثاني من الدوري

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة أن تقنية الفيديو "الفار" سيتم تنفيذها في الموسم الجديد من الدوري المصري.

وتحدث الجناينى خلال المؤتمر الصحفي المقام باتحاد الكرة، قائلاً:"الفار ليس زرار سندوس عليه سيعمل وكان من أول الأشياء التى تساءل عنها مع وفد الفيفا ولكن ليس المهم التكلفة فقط بل تدريب العاملين عليه".

وأضاف الجنايني: "تدريب العاملين على الفار سيأخذ من 3 إلى 4 شهور، والدور الأول من المسابقة الموسم القادم سيكون صعب تطبيق الفار لكن سنتعاقد وهنجيب التقنية في الدوري المصري وسأعطي وقت محدد غالبًا بداية الدور الثاني وهذا إنجاز كبير".