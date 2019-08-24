ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رسميا.. تأجيل تطبيق تقنية الفيديو إلى الدور الثاني من الدوري

السبت 24/أغسطس/2019 - 03:44 م
رسميا.. تأجيل تطبيق تقنية الفيديو إلى الدور الثاني من الدوري
عمرو الجنايني
Advertisements
طباعة
أحمد الهواري ومحمد جمال
 
Advertisements

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة أن تقنية الفيديو "الفار" سيتم تنفيذها في الموسم الجديد من الدوري المصري.

 

وتحدث الجناينى خلال المؤتمر الصحفي المقام باتحاد الكرة، قائلاً:"الفار ليس زرار سندوس عليه سيعمل وكان من أول الأشياء التى تساءل عنها مع وفد الفيفا ولكن ليس المهم التكلفة فقط بل تدريب العاملين عليه".

 

وأضاف الجنايني: "تدريب العاملين على الفار سيأخذ من 3 إلى 4 شهور، والدور الأول من المسابقة الموسم القادم سيكون صعب تطبيق الفار لكن سنتعاقد وهنجيب التقنية في الدوري المصري وسأعطي وقت محدد غالبًا بداية الدور الثاني وهذا إنجاز كبير".

Advertisements
المزيد عن: عمرو الجنايني تقنية الفيديو اللجنة الخماسية الدوري المصري اخبار الرياضة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
-
x
17:50
-
الشباب
الفيصلي
-
x
18:10
-
الفيحاء
الوحدة
-
x
19:50
-
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
2
x
13:30
3
تشيلسي
مانشستر يونايتد
0
x
16:00
0
كريستال بالاس
واتفورد
0
x
16:00
0
وست هام يونايتد
ليفربول
-
x
18:30
-
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
19:00
-
بلد الوليد
سيلتا فيغو
-
x
21:00
-
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
-
x
20:00
-
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
-
x
21:00
-
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
-
x
18:00
-
يوفنتوس
فيورنتينا
-
x
20:45
-
نابولي