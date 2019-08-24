تداول 199 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر تداول 199 شاحنة بضائع و381 سيارة حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى امانة، القاهرة، الحرية وعلى متنهم 33 شاحنة وسيارة فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين القاهرة وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 50 شاحنة و16 سيارة وغادرت ثلاث سفن وهى امانة، الحرية، القاهرة وعلى متنهم 80 شاحنة و202 سيارة.



