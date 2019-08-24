ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إعلامي يمني: أول سفينة إغاثة تكسر الحصار وتدخل إلى عدن كانت إماراتية

السبت 24/أغسطس/2019 - 02:57 م
إعلامي يمني: أول سفينة إغاثة تكسر الحصار وتدخل إلى عدن كانت إماراتية
محمد مساعد
Advertisements
طباعة
الشحات غريب
 
Advertisements
قال محمد مساعد الإعلامي اليمني بعدن، إن جهود ودور دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن مستمر ومتواصل منذ 2015 ، حيث حققت الإمارات عبر أجنحة العمل الإنساني وعلى رأسها ذراعها للاعمال الانسانية الهلال الاحمر الاماراتي السبق في تقديم الدعم اللوجستي منذ الوهلة الأولى.

وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الفجر"، كانت أول سفينة إغاثة تكسر الحصار وتدخل إلى عدن إماراتية التي حملت اطنان من المساعدات الغذائية والدوائية وتوالى الدعم الاماراتي لبلادنا بحرا وجوا وبرا وخلال اربع سنوات ساهم الدعم الإماراتي في تحسين الأوضاع وتطبيعها واستفاد من الدعم الاغاثي والطبي والتعليمي ملايين . 


وأشار استطاعت دولة الامارات بدعمها أن تتصدر المركز الاول عالميا كأكبر المانحين في تقديم المساعدات المباشر لليمن خلال خمس سنوات وذلك وفقا لتقارير الأمم المتحدة كما حلت في 2018 في المركز الثاني بعد السعودية بدعم منحة الامم المتحدة لليمن .  


وقال إن الدعم الاماراتي لبلادنا يشمل كافة مظاهر الحياة والفرق التطوعية التابعة للهلال الاحمر الاماراتي عملت ومازالت بشكل مباشر على ارض الواقع في المحافظات المحررة بالتنسيق مع السلطات المحلية والحكومية ولم يقتصر الدعم على المحافظات المحررة بل شمل عموم اليمن وذلك عبر المنظمات الدولية .


وأكد تبنت دولة الامارات العديد من المبادرات والحملات الانسانية التي انعكست ايجابا على ارض الواقع فدعم المتضررين والنازحين والجرحى والحد من انتشار وباء الكوليرا في اليمن غيض من فيض الدعم السخي المقدم لليمن.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
-
x
17:50
-
الشباب
الفيصلي
-
x
18:10
-
الفيحاء
الوحدة
-
x
19:50
-
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
1
x
13:30
2
تشيلسي
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
كريستال بالاس
واتفورد
-
x
16:00
-
وست هام يونايتد
ليفربول
-
x
18:30
-
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
19:00
-
بلد الوليد
سيلتا فيغو
-
x
21:00
-
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
-
x
20:00
-
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
-
x
21:00
-
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
-
x
18:00
-
يوفنتوس
فيورنتينا
-
x
20:45
-
نابولي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
ايتول دو كونجو - الكونجو
-
x
18:00
-
بيراميدز - مصر