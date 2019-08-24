إعلامي يمني: أول سفينة إغاثة تكسر الحصار وتدخل إلى عدن كانت إماراتية

قال محمد مساعد الإعلامي اليمني بعدن، إن جهود ودور دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن مستمر ومتواصل منذ 2015 ، حيث حققت الإمارات عبر أجنحة العمل الإنساني وعلى رأسها ذراعها للاعمال الانسانية الهلال الاحمر الاماراتي السبق في تقديم الدعم اللوجستي منذ الوهلة الأولى.





وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الفجر"، كانت أول سفينة إغاثة تكسر الحصار وتدخل إلى عدن إماراتية التي حملت اطنان من المساعدات الغذائية والدوائية وتوالى الدعم الاماراتي لبلادنا بحرا وجوا وبرا وخلال اربع سنوات ساهم الدعم الإماراتي في تحسين الأوضاع وتطبيعها واستفاد من الدعم الاغاثي والطبي والتعليمي ملايين .









وأشار استطاعت دولة الامارات بدعمها أن تتصدر المركز الاول عالميا كأكبر المانحين في تقديم المساعدات المباشر لليمن خلال خمس سنوات وذلك وفقا لتقارير الأمم المتحدة كما حلت في 2018 في المركز الثاني بعد السعودية بدعم منحة الامم المتحدة لليمن .









وقال إن الدعم الاماراتي لبلادنا يشمل كافة مظاهر الحياة والفرق التطوعية التابعة للهلال الاحمر الاماراتي عملت ومازالت بشكل مباشر على ارض الواقع في المحافظات المحررة بالتنسيق مع السلطات المحلية والحكومية ولم يقتصر الدعم على المحافظات المحررة بل شمل عموم اليمن وذلك عبر المنظمات الدولية .









وأكد تبنت دولة الامارات العديد من المبادرات والحملات الانسانية التي انعكست ايجابا على ارض الواقع فدعم المتضررين والنازحين والجرحى والحد من انتشار وباء الكوليرا في اليمن غيض من فيض الدعم السخي المقدم لليمن.



