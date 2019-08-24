ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شبان بدواي فى اختبار ودي جديد أمام دمياط

السبت 24/أغسطس/2019 - 02:55 م
شبان بدواي فى اختبار ودي جديد أمام دمياط
مظاليم
Advertisements
طباعة
هيثم حبيب
 
Advertisements
يلتقى شبان بدواى فى الرابعة عصر اليوم أمام دمياط فى ودية جديدة ضمن سلسلة المباريات الودية التى يخوضها الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وكان الفريق بقيادة محمد المحالى قد تعادل تغلب وديا على شباب مصر المقاصة برباعية مقابل هدف فى تجربة ودية مفيدة للفريق.

جدير بالذكر أن شبان بدواى تأهل لدورى القسم الثانى بقرار من إتحاد الكرة والذى ضمن صعود جميع فرق الترقى بالموسم الماضى من القسم الثالث إلى الثانى ويشارك الفريق بمجموعة بحرى بالموسم المقبل.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
-
x
17:50
-
الشباب
الفيصلي
-
x
18:10
-
الفيحاء
الوحدة
-
x
19:50
-
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
1
x
13:30
2
تشيلسي
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
كريستال بالاس
واتفورد
-
x
16:00
-
وست هام يونايتد
ليفربول
-
x
18:30
-
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
19:00
-
بلد الوليد
سيلتا فيغو
-
x
21:00
-
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
-
x
20:00
-
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
-
x
21:00
-
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
-
x
18:00
-
يوفنتوس
فيورنتينا
-
x
20:45
-
نابولي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
ايتول دو كونجو - الكونجو
-
x
18:00
-
بيراميدز - مصر