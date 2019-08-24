شبان بدواي فى اختبار ودي جديد أمام دمياط

يلتقى شبان بدواى فى الرابعة عصر اليوم أمام دمياط فى ودية جديدة ضمن سلسلة المباريات الودية التى يخوضها الفريق استعدادا للموسم الجديد.





وكان الفريق بقيادة محمد المحالى قد تعادل تغلب وديا على شباب مصر المقاصة برباعية مقابل هدف فى تجربة ودية مفيدة للفريق.





جدير بالذكر أن شبان بدواى تأهل لدورى القسم الثانى بقرار من إتحاد الكرة والذى ضمن صعود جميع فرق الترقى بالموسم الماضى من القسم الثالث إلى الثانى ويشارك الفريق بمجموعة بحرى بالموسم المقبل.



