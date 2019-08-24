أنصار الناشط تومي روبنسون يتظاهرون في لندن لإطلاق سراحه من السجن

نظم، اليوم السبت، مؤيدوالناشط البريطاني، تومي روبنسون، مظاهرة في لندن للمطالبة بإطلاق سراحه من السجن.





ومن جانب آخر، أعلنت عدة مجموعات أنها ستنظم مظاهرة مضادة في نفس الوقت الذي نظم فيه مؤيدو روبنسون مظاهرة.





قضى تومي روبنسون عقوبةً بالسجن لفترة ثانية بعد إعادة محاكمته على تصوير وتسمية المشتبه بهم في قضية رعاية الأطفال في هيدرسفيلد.





روبنسون، واسمه الحقيقي هو ستيفن ياكسلي لينون، هو زعيم سابق في رابطة الدفاع الإنجليزية (EDL)، وسُجن لمدة تسعة أشهر بتهمة ازدراء المحكمة.