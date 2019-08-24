بعد 4 وقائع.. سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالمنيا





وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمحل سكنهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة من داخل مساكن بدائرة القسم، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلهما (عاطل – مقيم ببندر المنيا)، وكذا كميات من المصوغات وزنت نحو (200 جرام)، وأقرا بأنهم كانا في سبيل التصرف فيه، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة المنيا قيام (عاطلين – سبق اتهامهما في 11 قضية متنوعة - مقيمان بالمنيا) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بدائرة القسم.