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بعد 4 وقائع.. سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالمنيا

السبت 24/أغسطس/2019 - 02:55 م
بعد 4 وقائع.. سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالمنيا
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هبة عبد الحفيظ
 
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أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة المنيا قيام (عاطلين – سبق اتهامهما في 11 قضية متنوعة - مقيمان بالمنيا) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمحل سكنهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة من داخل مساكن بدائرة القسم، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلهما (عاطل – مقيم ببندر المنيا)، وكذا كميات من المصوغات وزنت نحو (200 جرام)، وأقرا بأنهم كانا في سبيل التصرف فيه، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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