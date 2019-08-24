عاجل.. تعثر مفاوضات الأهلي مع المرشحين لتدريبه
السبت 24/أغسطس/2019 - 02:51 م
الفجر الرياضي
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تعثرت مفاوضات الأهلي مع الأسماء التي رشحها مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب لتدريب الفريق في الموسم الجديد.
واعتذر
المدرب
الألماني روجر شميت المدير الفني السابق لبكين جوان الصيني لظروف أسرية ورفض الإسباني
كيكي سانشيز فلوريس العودة للتدريب حاليًا
أما أبل براجا، المدير
الفني السابق لفلامنجو البرازيلي لأسباب خاصة بينما ابتعد الهولندي تين هاك ابتعد
لظروف ارتباط بتدريب فريق الوحدة الإماراتي.
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