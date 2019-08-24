خلال أسبوع.. ضبط 644 قطعة سلاح ناري و16 تشكيلا عصابيا





فى مجال الأمن العام، إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية) ضُبط خلالها (838 متهم) وبحوزتهم 5 قطع أسلحة نارية (5 فرد محلى - 5 طلقات مختلفة الأعيرة، و11 قضية إتجار بالمواد المخدرة.. بمضبوطات بلغت نحو (61 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر – 1،150 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 140 جرام لمخدر الهيروين، وتنفيذ (3024) حكم قضائى متنوع، وتأمين تنفيذ (11) قرار إزالة، وتم ضبط (350) قضية متنوعة أخرى.



وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (644) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (72 بندقية آلية – 114 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 60 طبنجة – 398 فرد محلى الصنع - 2485 طلقة مختلفة الأعيرة – 1585 قطعة سلاح أبيض.



ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ضبط بداخلها ( 3 مسدس – 4 فرد محلى - أدوات وأجزاء التصنيع) فى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (368521) حكم قضائى وذلك على النحو التالى:، و(1345) حكم جنائى، و(123850) حكم حبس، و(194399) حكم غرامة، و(48927) حكم مخالفة.



فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، ضبط (16) تشكيلًا عصابيًا ضموا (48) متهمًا، إرتكبوا (62) حادث سرقة متنوع، ضبط (98) قضية أحداث، وضبط (10949) قضية مرافق عامة، ضبط (15) سيارة مُبلغ بسرقتها، كشف غموض (54) جريمة (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة). تم ضبط مرتكبيها بإجمالى (79) متهمًا.



شنت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بكافة محافظات الجمهورية أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: