ديسابر: أعرف إيتوال وأخشى شراسته على بيراميدز

عبر الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز عن سعادته بقرار إدارة النادي وإلادارة التنفيذية برئاسة المهندس ممدوح عيد بسفر فريقه وأعضاء البعثة إلى الكونغو لمواجهة إيتوال في إياب كأس الكونفدرالية الإفريقية بطائرة خاصة، موضحا أنه دافع وحافز قوي للفريق، ومثل هذه القرارات مهمة للغاية في مشوار واحدة من أقوى بطولات إفريقيا والتي تشهد تنافسا هائلا من أجل التتويج بلقبها، وقرار الطائرة الخاصة وفر وقتًا وجهدًا كبيرين وسيمنح اللاعبين فترة راحة جيدة قبل لقاء ربع نهائي كأس مصر أمام حرس الحدود.

قال ديسابر:" ملعب مباراة إيتوال مختلف كليا بالطبع عن الملاعب في مصر، ولكن يجب أن يلعب في الظروف المتاحة والتعامل مع الوضع الحالي، وبالطبع طالما تشارك في إفريقيا يجب عليك التعامل مع مختلف الظروف الصعبة للعبور ومواصلة المشوار"

أضاف ديسابر:" مباراة إيتوال ستكون صعبة للغاية وأعرف هذا الفريق جيدا وسيكون مختلفا تماما عن الفريق الذي واجهناه في مصر بمباراة الذهاب وفزنا بأربعة أهداف مقابل هدف، وسيكون أكثر شراسة للتعويض، وعلينا أن نكون أكثر جدية في التعامل مع اللقاء حتى نواصل السير على طريقنا الصحيح الذي بدأناه هذا الموسم".

وتابع ديسابر: "في جميع الأحوال المباراة ستكون صعبة، والفريق الكونغولي ظهر بصورة جيدة للغاية خاصة في الشوط الثاني من مباراة الذهاب في القاهرة، ووضعنا استراتيجية مختلفة وطريقة لعب لمواجهة الفريق الكونغولي على ملعبه ووسط جماهيره الطامحة للتعويض في اللقاء".

وواصل: "معظم لاعبي بيراميدز لديهم خبرات كبيرة وعدد كبير منهم لعب في بطولات إفريقيا المختلفة وهو أمر جيد للغاية، كما أنتي عملت كثيرا في القارة السمراء مع أوغندا، وفريقي يمتلك خبرات كبيرة وسيتعامل مع الأمور بشكل رائع، وهذه فرصة كبيرة للاعبين الكبار والصغار لإثبات أنهم على قدر المسئولية ومواصلة مشوار الكونفدرالية للنهاية".