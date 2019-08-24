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غارات جوية تضرب مدينة إدلب السورية

السبت 24/أغسطس/2019 - 02:43 م
غارات جوية تضرب مدينة إدلب السورية
صورة تعبيرية
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ترجمة: دينا الشريف
 
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قال مراقب للحرب وقناة إخبارية معارضة، أن سيارة ملغومة انفجرت في مدينة أدلب السورية، التي يسيطر عليها المتمردون اليوم السبت، فيما ضربت الضربات الجوية ضواحيها في هجوم حكومي على آخر معقل رئيسي للمعارضة.

والمرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا: "أن سيارة انفجرت في حي القصور.

وقالت صحيفة "أورينت نيوز" المعارضة: "إن الانفجار أسفر عن مقتل شخص وجرح آخرين".

وتقع محافظة إدلب في شمال غرب سوريا وتشكل جزءًا من آخر معقل كبير للمتمردين في سوريا.

وشهدت حملة جديدة من قبل قوات الحكومة السورية للسيطرة على المنطقة ضربات وتقدمات شديدة هذا الأسبوع في جنوب محافظة إدلب وبالقرب من حماة، مما أدى إلى نزوح مدني جديد، وتقول الأمم المتحدة إن مئات الأشخاص قتلوا في الحملة منذ أواخر أبريل.

وقال مرصد وإعلام المعارضة: "إن مدينة إدلب نفسها لم تنج من الغارات الجوية منذ أن بدأت حملة قصف كبيرة على الأراضي في أواخر أبريل، ولكن ضواحيها تعرضت للضرب اليوم السبت، واستمرت الضربات الثقيلة في جنوب محافظة إدلب.

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