محافظ الجيزة: استرداد 11 ألف متر أراضي أملاك الدولة بالموجة الثالثة عشر‎

أكد اللواء أحمد راشد، محافظة الجيزة، أن المحافظة تمكنت من استرداد 11 الف م2 أراضى أملاك الدولة و8 أفدنة بحى الهرم ومركز ومدينة البدرشين، وذلك فى اطار تنفيذ الموجة الثالثة عشر لازالة التعديات على اراضي املاك الدولة.





وأشار المحافظ إلى أن الأراضى التي تم استردادها تم تنفيذ حملات إزالة للتعديات عليها على مدار أسبوع، حيث تم تنفيذ 80 قرار إزالة للتعديات التى تنوعت ما بين مبانى وزراعات غير مثمرة.





وأكد راشد أن المحافظة لن تتهاون مع أى محاولة للتعدى على أراضى الدولة وأنها ملتزمة باسترداد حقوق الدولة دون استثناء وتنفيذ القانون على كافة المخالفات مهما بلغ حجمها.





ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتصدي بكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء دون ترخيص واسترداد أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها وإزالة جميع التعديات والتنسيق مع جهات الولاية لتلك الاراضي لتخصيص دوريات ثابتة للمرور على الاراضي المستردة لمنع تكرار التعدى عليها من قبل المخالفين، إ ضافة الى تعليق لافتات على الاراضى موضح بها ان الارض هى املاك دولة وتحذر من التعامل او التعدي عليها.



