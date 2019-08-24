أبلة فاهيتا مع وفاء الكيلاني في "تخاريف" على MBC مصر.. الليلة (صور)

حكايات وأسرار، في حلقة مليئة بالاعترافات والمفاجآت، وتحمل في الوقت نفسه أجواء مرحة وطريفة، ضيفتها أبلة فاهيتا من برنامج "تخاريف" مع وفاء الكيلاني على MBC مصر.

وبين أسئلة وفاء الجريئة حيناً، وإجابات الأبلة النارية أحياناً، تسير الحلقة في حقول من الألغام، خصوصاً عندما تتوقف المضيفة مطولاً عند القضايا المرفوعة ضد ضيفتها والتي قد تدخلها إلى السجن بسبب ما كانت تقوله في برنامجها "من الدوبلاكس".

تصف "العروسة" - كما تسميها وفاء- نفسها بالصريحة والواضحة، مؤكدة أن بعض الناس يعانون من البارانويا، وبات تفكيرهم غريباً، ويخافون ممن لا يشبههم. وتكشف أنها أقفلت قناتها الخاصة على اليوتيوب، لتعيد إطلاقها بشكل مختلف. وتكشف أبلة فاهيتا عن اسمها الحقيقي، وعن اسم والدها لأول مرة لكنها تمتنع عن ذكر اسم زوجها.

وفي سياق الحلقة، تلقي شعراً كتحية منها "للمرحوم"، وتكشف أسماء النجوم الذين ستقلّهم معها في ميكروباص حياتها، والوسامة شرط لا بد منه فيهم، ولا تتنازل عنه إطلاقاً. فمن هم هؤلاء النجوم؟ ومن هي النجمة الوحيدة التي توافق على أن تنضم إلى الميكروباص، ولماذا؟ كما تتحدث عن الخطايا ومنها ما تسميه الطمع بالنجاح ولا تعتبره مجرد طموح، وتنفي صفة الغرور عن نفسها لتسميها ثقة زائدة بالنفس. وتكشف عن كيفيّة استخدامها لطاقية الإخفاء. كما تغني أبلة فاهيتا وترقص وتطلق النكات في حلقة مختلفة عن بقيّة حلقات البرنامج.

يُعرض برنامج "تخاريف.. مع وفاء الكيلاني" على " MBCمصر" كل سبت، الساعة 8:00 مساءً، وتعُرض هذه الحلقة من البرنامج السبت 24 أغسطس 2019 الساعة 8:00 مساءً على " MBC مصر"، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.