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اليوم.. رئيس المجلس الأوروبي يجتمع مع جونسون على هامش قمة مجموعة السبع

السبت 24/أغسطس/2019 - 02:38 م
اليوم.. رئيس المجلس الأوروبي يجتمع مع جونسون على هامش قمة مجموعة السبع
صورة أرشيفية
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ترجمة: دينا الشريف
 
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قال رئيس المجلس الأوروبي "دونالد تاسك"، إنه سيجتمع مع رئيس وزراء بريطانيا الجديد على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا اليوم السبت، وأنه مستعد لسماع أفكار حول كيفية تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "غدًا سألتقي بجونسون، وآمل أن لا يرغب في الخوض في التاريخ باسم "السيد لا صفقة".

وقال أيضًا: "إن الاتحاد الأوروبي مستعد للاستماع إلى الأفكار العملية والواقعية المقبولة لدى جميع الدول الأعضاء بما في ذلك أيرلندا، إذا وعندما تكون حكومة المملكة المتحدة مستعدة لوضعها على الطاولة".

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